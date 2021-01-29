«الخثلان» يوضح حكم التفاؤل والتشاؤم بالأبراج (فيديو)

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قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إنه لا يجوز التفاؤل والتشاؤم بالأبراج.

وأوضح الخثلان، أن التفائل والتشاؤم بناء على الأبراج فعل من أفعال الجاهلية، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ويعجبني الفأل”، وهو ما يعني إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية، من أن الأشياء تعدي بطبعها.

وأكد الخثلان أن ربط التفائل والتشائم بالأبراج يعد شركاً بالله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن هذه الأفعال منتشرة في المجتمعات التي تقل فيها نور الوحي.