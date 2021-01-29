«العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للتعنيف من والدها في جازان

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها في منطقة جازان.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من والدها، نوضح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الاسرية بمنطقة جازان، وتوفير الحماية اللازمة للحالة وجاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء”.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” قد تدولوا حالة لتعرض فتاة للعنف من والدها في جازان.