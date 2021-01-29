هل الزكام والاحتقان يؤثران على نتيجة فحص «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن الإصابة بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا.

وورد استفسار لحساب الوزارة على تويتر، من مواطنة قالت فيه: “إنها مصابة بالزكام وأعراض احتقان عادية، فهل ستظهر نتيجة فحص كورونا إيجابية في هذه الحالة”.

وردت “الصحة” قائلة: “إن الزكام لا يؤثر على نتيجة الفحص، وإن النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفيروس”.