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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل الزكام والاحتقان يؤثران على نتيجة فحص «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

هل الزكام والاحتقان يؤثران على نتيجة فحص «كورونا»؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن الإصابة بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا.

وورد استفسار لحساب الوزارة على تويتر، من مواطنة قالت فيه: “إنها مصابة بالزكام وأعراض احتقان عادية، فهل ستظهر نتيجة فحص كورونا إيجابية في هذه الحالة”.

وردت “الصحة” قائلة: “إن الزكام لا يؤثر على نتيجة الفحص، وإن النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفيروس”.

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