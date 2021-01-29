هل الزكام والاحتقان يؤثران على نتيجة فحص «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن الإصابة بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا.
وورد استفسار لحساب الوزارة على تويتر، من مواطنة قالت فيه: “إنها مصابة بالزكام وأعراض احتقان عادية، فهل ستظهر نتيجة فحص كورونا إيجابية في هذه الحالة”.
وردت “الصحة” قائلة: “إن الزكام لا يؤثر على نتيجة الفحص، وإن النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفيروس”.
صباحك صحة
لا يؤثر الزكام على نتيجة الفحص حيث أن النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفايروس.
مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية
— الصحة_937 (@SaudiMOH937)January 29, 2021