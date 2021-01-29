«توكلنا» يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا، عن شروط دخول القادمين من خارج المملكة، وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة وباء كورونا.

وذكر التطبيق: “‏‎القادمون من خارج المملكة يلزمهم خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في توكلنا وتحديد مكان السكن وحسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في توكلنا والفترة المحددة مع عمل الفحوصات اللازمة لذلك”.