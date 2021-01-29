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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«توكلنا» يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة

«توكلنا» يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا، عن شروط دخول القادمين من خارج المملكة، وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة وباء كورونا.

وذكر التطبيق: “‏‎القادمون من خارج المملكة يلزمهم خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في توكلنا وتحديد مكان السكن وحسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في توكلنا والفترة المحددة مع عمل الفحوصات اللازمة لذلك”.

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