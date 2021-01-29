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«الداخلية»: تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ ليكون اعتباراً من 5 شوال

«الداخلية»: تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ ليكون اعتباراً من 5 شوال
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ الموافق 8 / 1 / 2021 م بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ.
وبناءً على ما أوضحه معالي وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح ( كوفيد ـ 19 ) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.
ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.
تود وزارة الداخلية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

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