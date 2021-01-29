«المرور» يوضح تعليمات الدخول من طريق فرعي إلى رئيسي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، تعليمات الدخول من طريق فرعي إلى طريق رئيسي، مشيرة إلى ضرورة التوقف التام للتأكد من خلو المسارات من المركبات.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، فيديو توعوي أكد فيه أنه يجب قبل الدخول من طريق فرعي إلى رئيسي التزام الوقوف التام والتأكد من خلو المسار من المركبات.

وأضاف أنه لابد من إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.