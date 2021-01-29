مقاوم لمختلف العوامل الجوية.. إصدار هاتف ذكي جديد سعره 200 دولار

تواصل – د ب أ:

أطلقت شركة “دوجي” Doogee هاتفها الذكي S88 Plus الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 200 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد يتحمل الضغوط الكبيرة ودرجات الحرارة العالية ويقاوم مختلف العوامل الجوية؛ حيث إنه يمتاز بمقاومة ضغط الماء وفقا لفئة الحماية IP69K، بالإضافة إلى تلبية اشتراطات المواصفة MIL-STD-810G من خلال تحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.5 متر.

ويأتي الهاتف بجسم متين للغاية بوزن 372 غراماً ولا يتعدى سُمكه 2 سنتيمتر، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 6.3 بوصة تعمل بدقة الوضوح الفائق FHD+.

وينبض بداخله معالج ميديا تيك Helio P70 ARM-SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ومن ضمن التجهيزات التقنية الأخرى للهاتف كشاف LED متعدد الوظائف، وبطارية بسعة 10000 مللي أمبير ساعة، والتي تدعم وظيفة الشحن اللاسلكي بقدرة 10 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات، بالإضافة إلى وظيفة الشحن السريع عن طريق منفذ USB-C بقدرة 24 وات.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الجديد من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد إلى 470 ساعة في وضع الاستعداد ووقت تحدث يصل إلى 47 ساعة، كما أنه يمتاز بكاميرا رئيسية ثلاثية من سامسونج على الجانب الخلفي بدقة 48 و8 و8 ميغابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 16 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف تقنية اتصالات المجال القريب NFC وخدمة جوجل Pay ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10.

ويتوفر الهاتف باللون الأخضر Army Green والبرتقالي Fire Orange والأسود Mineral Black.