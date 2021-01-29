لتعميق الدعم التقني.. توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وأوقاف نورة الملاحي

تواصل- فريق التحرير:

وقع مجلس المؤسسات الأهلية مُذكرة تفاهم مع أوقاف “نورة الملاحي” المهتمة بالتقنية في القطاع غير الربحي، وذلك ضمن سعي” المجلس” لخدمة المؤسسات الأهلية وعقد الشراكات والاتفاقات لتسهيل الجوانب التقنية وتطويرها، وتذليل الصعوبات.

وقد اشتملت الاتفاقية على عدد من البنود وهي: تأسيس وتفعيل آلية تلقي المبادرات التقنية، والتعاون في تقديم خدمات استشارية تقنية للمؤسسات الأهلية.

وتضمنت الاتفاقية العمل على تأهيل المؤسسات الأهلية في التدريب التقني عبر الشهادات الاحترافية التقنية حسب حاجة القطاع لها، وإتاحة استفادة القطاع من منتجات أوقاف نورة الملاحي التقنية.

وأشاد المدير التنفيذي لمجلس المؤسسات الأهلية، بأهمية هذه الاتفاقية كونها تحقق الاستدامة التقنية عبر شراكة مع جهة من نفس القطاع، وتفهم احتياجاته، ومتطلباته، وتقدم خدمات نوعية كخدمة التقييم التقني وفق مقياس النضج الرقمي التي شملتها الاتفاقية.

مثّل مجلس المؤسسات الأهلية المهندس عبد الرحمن الاحيدب، كما مثل أوقاف نورة الملاحي الدكتور ابراهيم الخضيري عضو مجلس النظار.