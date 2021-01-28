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وزير الدفاع الكويتي يوجه الجيش لرفع درجة الاستعداد والجاهزية

وزير الدفاع الكويتي يوجه الجيش لرفع درجة الاستعداد والجاهزية
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تواصل – وكالات:

​دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، وحدات الجيش الكويتي للمحافظة على درجة جاهزيتهم واستعدادهم والسعي لتحقيق التطوير والارتقاء في أدائهم.

وأشاد الصباح خلال جولة تفقدية له، أمس الخميس، شملت عدداً من الوحدات العسكرية، بالمستوى المتقدم والمتطور لمنتسبي لواء “المغاوير” (رجال المهام الاستثنائية في الجيش الكويتي) وما يبذلونه من جهد في سبيل تعزيز وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الميدانية والقتالية.

ورافق الوزير خلال الجولة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر، وعدد من كبار قادة الجيش.

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