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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«التعليم» تطلق «اختبارات محاكية» للاختبارات الدولية.. ما السبب؟

«التعليم» تطلق «اختبارات محاكية» للاختبارات الدولية.. ما السبب؟
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لجميع طلبة المملكة في الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة “مدرستي” بداية من اليوم الخميس وبشكل أسبوعي.

ويأتي تنفيذ الاختبارات المحاكية في إطار تطبيق وزارة التعليم هذا العام 2021 الاختبار الدولي PIRLS؛ بهدف دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستويات الطلبة.

وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الاختبارات إلى تمكين المعلمين أيضاً من إكساب الطلاب مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة “مدرستي”، حيث تعتزم تنفيذ مشروع التدريب على إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء مشرفي ومعلمي اللغة العربية والصفوف الأولية، وكافة معلمي المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية، والعمل على ترشيح مشرفين تربويين من إدارات التدريب وأقسامها، أو من الإشراف التربوي في مناطق ومحافظات المملكة كمدربين مركزيين لنقل الخبرة التدريبية.

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