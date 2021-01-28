الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

5 طلاب يختمون القرآن الكريم عن بُعد في الأفلاج (صور)

5 طلاب يختمون القرآن الكريم عن بُعد في الأفلاج (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب 5 طلاب مثلا يحتذى به في المثابرة والاجتهاد والاستعانة بالله، حيث تمكنوا من حفظ القرآن الكريم كاملا من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج عن بعد.

وأسفرت جهود جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج عن ختم خمسة من طلاب الحلقات حفظ القرآن كاملاً منهم طالبان في مسجد الإحسان وطالبان في جامع الفرقان وطالب واحد في جامع التوحيد.

وشارك في ختمة الطلاب أولياء أمور الطلاب وعدد من منسوبي الجمعية من خلال رابط إلكتروني تم إعلانه، وتم تقديم عدد من الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب.

من جهتها قدمت الجمعية شكرها للداعمين والباذلين الذين ساهموا في دعم مسيرتها، داعية إلى استمرار دعم الأهالي وأهل الخير لكي يستمر عطاء الجمعية في خدمة كتاب الله تعالى.

 

 

مواد ذات صلة

مقطع مؤثر لـ«مسن» يتدبر القرآن ويتأثر بآياته

مقطع مؤثر لـ«مسن» يتدبر القرآن ويتأثر بآياته

«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».. تلاوة خاشعة للشيخ «فيصل غزاوي»

«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».. تلاوة خاشعة للشيخ «فيصل غزاوي»

القرآن روح تحيا به القلوب للشيخ عبدالعزيز الراجحي

القرآن روح تحيا به القلوب للشيخ عبدالعزيز الراجحي

«ونُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ ».. تلاوة خاشعة للشيخ «فيصل غزاوي»

«ونُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ ».. تلاوة خاشعة للشيخ «فيصل غزاوي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة