5 طلاب يختمون القرآن الكريم عن بُعد في الأفلاج (صور)

تواصل – فريق التحرير:

ضرب 5 طلاب مثلا يحتذى به في المثابرة والاجتهاد والاستعانة بالله، حيث تمكنوا من حفظ القرآن الكريم كاملا من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج عن بعد.

وأسفرت جهود جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج عن ختم خمسة من طلاب الحلقات حفظ القرآن كاملاً منهم طالبان في مسجد الإحسان وطالبان في جامع الفرقان وطالب واحد في جامع التوحيد.

وشارك في ختمة الطلاب أولياء أمور الطلاب وعدد من منسوبي الجمعية من خلال رابط إلكتروني تم إعلانه، وتم تقديم عدد من الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب.

من جهتها قدمت الجمعية شكرها للداعمين والباذلين الذين ساهموا في دعم مسيرتها، داعية إلى استمرار دعم الأهالي وأهل الخير لكي يستمر عطاء الجمعية في خدمة كتاب الله تعالى.