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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الحربي» يحذر من ثغرة خطيرة في «تيك توك».. احمي حسابك بخطوتين

«الحربي» يحذر من ثغرة خطيرة في «تيك توك».. احمي حسابك بخطوتين
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي، من ثغرة في تطبيق “تيك توك”، تتسبب في تعريض بيانات الملايين من المستخدمين للخطر وتم إغلاقها من قبل الشركة.

ونصح الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، باتباع إجراءات الأمان كالتالي:

1-من باب الاحتياط غير كلمة مرور تيك توك وتاكد أنك مفعل التحقق بخطوتين.

2- لو كلمة مرور بريدك نفس كلمة مرور تيك توك غير كلمة مرور بريدك حالاً.

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