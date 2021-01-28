مواطنة وابنها يرويان تفاصيل إنقاذهما مسافرة فقدت الوعي أثناء رحلة جوية (فيديو)

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روت مواطنة وابنها يعملان في مهنة التمريض تفاصيل إسعاف وإنقاذ مريضة تعرض لوعكة صحية وفقدان للوعي أثناء رحلة جوية.

وقال الابن عبد الله راضي، في حديثه لبرنامج “ياهلا”، إن الطائرة بعد إقلاعها من عرعر متجهة إلى الرياض، أعلن الكابتن عن الحاجة لمختص طبي لإنقاذ مريضة.

وأضاف راضي أنه ووالدته بادرا فوراً لإنقاذ المريضة التي كانت في مؤخرة الطائرة، فاقدة الوعي، إضافة إلى أنها مصابة بالشلل من قبل.

وقالت المواطنة وتدعى أم عبد الله أنها وابنها قاما بعمل إسعاف قلبي للمريضة، حتى تنفست بارتياح، ثم أُعطيت مغذيا بالوريد نظرا لنقصان السكر في الدم، وبعدها استعادت وعيها.