استشاري: 5 أسباب وراء تساقط شعر مرضى «السكري»

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أوضح د.ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، أن هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر وعدم نمو الأظافر لمن لديهم مرض السكري، وتتمثل تلك الأسباب في:
• نقص الزنك.
• مرض سيلياك والذي قد يسبب سوء الهضم ونقص المعادن والعناصر.
• السكري الغير منتظم قد يسبب تساقط الشعر.
• خمول الغدة الدرقية قد يسبب التساقط.
• نقص فيتامين د ونقص الحديد يسبب أيضاً.
هنالك اسباب كثيرة لتساقط الشعر وعدم نمو الاظافر لمن لديهم سكري مثل:
🔸نقص الزنك
🔸مرض سيلياك والذي قد يسبب سوء الهضم ونقص المعادن والعناصر
🔸السكري الغير منتظم قد يسبب تساقط الشعر
🔸خمول الغدة الدرقية قد يسبب التساقط
🔸نقص فيتامين د ونقص الحديد يسبب أيضاً
سلامات#تساقط_الشعرpic.twitter.com/ReyuoFYZP7
— د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR)January 27, 2021