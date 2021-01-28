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تحويلات الأجانب بالمملكة ترتفع بنسبة 19.3% بعد 4 أعوام من التراجع

تحويلات الأجانب بالمملكة ترتفع بنسبة 19.3% بعد 4 أعوام من التراجع
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 16.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت تحويلات الأجانب نحو 13.42 مليار ريال ( 3.57 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 11.55 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019، لترتفع بنحو 1.86 مليار ريال.

وأوضحت بيانات البنك المركزي “ساما” أن تحويلات شهر ديسمبر هي الأعلى في نحو 5 أشهر، حيث كانت التحويلات حينها 15.2 مليار ريال.

وبلغت التحويلات خلال عام 2020 نحو 149.69 مليار ريال، حيث تسجل التحويلات نموا بنحو 19.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2019 والبالغة 125.53 مليار ريال أو ما يعادل 33.47 مليار دولار، أي بفارق بلغ 24.16 مليار ريال، ويأتي ذلك بدعم من نمو التحويلات بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وشهد شهر يوليو الماضي أكبر تحويلات للأجانب في السعودية في نحو 4 سنوات بعدما بلغت التحويلات حينها نحو 15.21 مليار ريال أو مايعادل 4.06 مليار دولار.

وبذلك تسجل تحويلات الأجانب نموا في عام 2020 للمرة الأولى بعد 4 سنوات من التراجع، لتسجل التحويلات أعلى مستوى منذ عام 2016.

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