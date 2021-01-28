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توقعات طقس الجمعة.. سحب ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الجمعة.. سحب ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

 توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى، رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل شرورة 31 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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