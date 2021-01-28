«الصحة» تعلن استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا.. وتكشف السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى، مضيفة أن ذلك يرجع لأسباب خارجة عن إرادتها نظرًا لاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قِبل الشركة الصانعة للقاح.

وبينت وزارة الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستواصل بمشيئة الله، تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة مع توفر اللقاح خلال الفترة القادمة، وذلك مواصلة للجهود في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم عن حالات كورونا في المملكة بعد تسجيل (253) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (208) حالات كما تم تسجيل 3 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (367276) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (358753) حالة.