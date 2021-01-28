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«النيابة» تحذر من انتحال صفة رجل السلطة العامة.. وتوضح العقوبة

«النيابة» تحذر من انتحال صفة رجل السلطة العامة.. وتوضح العقوبة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة عقوبة من ينتحل صفة رجل السلطة العامة، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ولفتت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” إلى أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أعوام، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معا.

 وأضافت أن الغرامة تصل إلى 150 ألف ريال والسجن إلى 10 أعوام أو بهما معا، إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتُحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.

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