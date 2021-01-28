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هبوط مؤشرات أسواق الخليج الرئيسية.. وسوق السعودية يرتفع منفرداً

هبوط مؤشرات أسواق الخليج الرئيسية.. وسوق السعودية يرتفع منفرداً
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسواق الخليج الرئيسية، اليوم الخميس، متأثرة بالأسهم العالمية، إذ تأثرت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم بموجة بيع مفاجئة في سوق الأسهم الأمريكية واستمرار قيود احتواء “كوفيد-19”.

وخالف مؤشر السعودية الرئيسي الاتجاه العام ليغلق على ارتفاع 0.3 بالمئة، إذ تقدم سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، حوالي واحد بالمئة.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا-المحيط الهادي باستثناء اليابان اثنين بالمئة، في حين نزل المؤشر ستوكس الأوروبي 1.8 بالمئة.

وارتفع النفط، بعد انخفاضات سابقة أذكتها قيود جديدة على السفر للحيلولة دون مزيد من الانتشار لفيروس كورونا وتأخر في توزيع اللقاحات.

وقاد مؤشر دبي الرئيسي الخسائر في أسواق الخليج، إذ فقد 1.1 بالمئة. وسجل المؤشر أول خسائره الأسبوعية في أربعة أسابيع، منخفضا 1.4 بالمئة على مدار خمس جلسات حتى اليوم.

وكان سهم إعمار العقارية القيادي الأسوأ أداء على مؤشر دبي الذي لم يصعد من أسهمه إلا اثنان.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على هبوط 0.4 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم اتصالات 0.6 بالمئة ونزول سهم الدار العقارية نحو اثنين بالمئة، وكانت بورصة أبوظبي صعدت 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة، وحقق المؤشر مكسبا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي، متقدما 0.5 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري نحو واحد بالمئة، إذ تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.4 بالمئة ليكون الأسوأ أداء على المؤشر، وتكبد المؤشر خسارة أسبوعية 1.8 بالمئة، منخفضا في أربعة أسابيع الخمسة الأخير.

لكن المؤشر مني بخسارة أسبوعية 0.8 بالمئة، وهو ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر 0.5 بالمئة، مدعوما بأسهم القطاع المالي.

وتقدم سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل على المؤشر، وأكبر بنك خاص في مصر، 0.4 بالمئة، في حين صعد سهم شركة بايونيرز القابضة 7.7 بالمئة.

وجاءت أسهم البورصات في المنطقة كالتالي:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8807 نقاط.
أبوظبي.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5642 نقطة.
دبي.. خسر المؤشر 1.1 بالمئة مسجلا 2697 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.97 بالمئة إلى 10545 نقطة.
مصر.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11579 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1457 نقطة.
عمان.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3649 نقطة.
الكويت.. فقد المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 6285 نقطة.

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