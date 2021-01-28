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ولي العهد: 4 موارد لرفع قيمة أصول صندوق الاستثمار إلى 1.1 تريليون دولار

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تواصل- فريق التحرير:

كشف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن الموارد التي سيتم من خلالها زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار إلى تريليون و100 مليار دولار.

وقال ولي العهد إن هناك عدة مصادر من أجل الوصول إلى هذا الرقم ، مشيرا إلى أن المورد الأول يتمثل في أن هناك الكثير من الأصول المسجلة في صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أن هناك العشرات من الأصول العقارية تقييمها الدفتري في صندوق الاستثمارات العامة “صفر”، وعندما تضخ الاستثمارات فيها، سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه؛ ما يرفعه إلى ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون ريال.

وأكد أن المورد الثاني، سيكون من خلال طروحات لأسهم (أرامكو) في السنوات القادمة، وهذا (الكاش) سوف يتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل المملكة وخارجها.

وعن المورد الثالث، قال «ستكون هناك عمليات خصخصة كبيرة جدًّا.. و(الكاش) الذي سيأتي منها سوف يتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة.. وسوف يعزز قيمة أصوله.

أما المورد الرابع فيتمثل في النمو الطبيعي لصندوق الاستثمارات العامة.. هذا ما سيجعلنا نصل من تريليون ونصف التريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال في السنوات الخمس القادمة.

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