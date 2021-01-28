الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم
0

تواصل- واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي (جندي أول ـ جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق (الرياض – عسير ـ جازان ـ نجران).

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 1761442هـ الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 2261442هـ الساعة العاشرة صباحا عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي( https://jobs.sa)

مواد ذات صلة

إغلاق 4 محلات تفصيل ملابس عسكرية دون تراخيص بالرياض

إغلاق 4 محلات تفصيل ملابس عسكرية دون تراخيص بالرياض

شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة.. اعتقال 877 شخصاً في تونس

شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة.. اعتقال 877 شخصاً في تونس

«الداخلية»: تسجيل أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تتصدر

«الداخلية»: تسجيل أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تتصدر

«الأحوال المدنية» تنشر فيديو عن مراحل تطور بطاقة الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تنشر فيديو عن مراحل تطور بطاقة الهوية الوطنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة