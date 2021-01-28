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ظاهرة فلكية فريدة.. تعامد القمر على الكعبة مساء اليوم

ظاهرة فلكية فريدة.. تعامد القمر على الكعبة مساء اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد سماء مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية فريدة بتعامد القمر على الكعبة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول هذا العام 2021.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، في بيان لها عبر “الفسبوك”، أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية، أي 07:16 مساءً بتوقيت غرينتش، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أنه “يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة الثانية عشرة و43 دقيقة و34 ثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، أي التاسعة و43 دقيقة و34 ثانية مساء بتوقيت غرينتش، وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9%) وعلى مسافة 381.125 كيلومترًا”.

وبعد التعامد سيظل القمر مرئيًّا في السماء لبقية الليل حتى يغرب مع شروق شمس يوم الجمعة؛ وفقًا للبيان.

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