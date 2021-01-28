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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو والصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

بالفيديو والصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت يوم أمس الأربعاء مناورات التمرين المشترك الثالث بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

وشاركت القوات الجوية الملكية السعودية بمقاتلاتها (إف-15إس أي ) فيما شاركت القوات الأمريكية بالقاذفة الإستراتيجية (بي 52 ومقاتلات إف 16 ).

ويهدف هذا التمرين لرفع أعلى درجات الاستعداد ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي لتوحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام.

 

 

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