بالفيديو والصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

تواصل – فريق التحرير:
انطلقت يوم أمس الأربعاء مناورات التمرين المشترك الثالث بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.
وشاركت القوات الجوية الملكية السعودية بمقاتلاتها (إف-15إس أي ) فيما شاركت القوات الأمريكية بالقاذفة الإستراتيجية (بي 52 ومقاتلات إف 16 ).
ويهدف هذا التمرين لرفع أعلى درجات الاستعداد ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي لتوحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام.
تمرين جوي مشترك بين#القوات_الجوية_الملكية_السعوديةوالقوات الجوية الأمريكية.https://t.co/Nh0CdFn8ezpic.twitter.com/mZ0WTl1m8g
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa)January 28, 2021
#فيديو_الدفاع
تمرين جوي مشترك بين#القوات_الجوية_الملكية_السعوديةوالقوات الجوية الأمريكية.pic.twitter.com/i4UEkQyvz9
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa)January 28, 2021