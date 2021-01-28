بالفيديو والصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

07:24

«أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا».. تلاوة خاشعة للشيخ «الدوسري»