بالفيديو.. ولي العهد يكشف عن ملامح رؤية مدينة الرياض

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قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز: إن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن، لذلك يتم التركيز على تطوير المدن في المملكة.

وأضاف ولي العهد خلال مشاركته بمبادرة مستقبل الاستثمار، أن الفرص كثيرة جداً في جميع مناطق المملكة، موضحاً أنه يتم العمل على استراتيجيات لكل المناطق.

وأشار إلى أنه قريباً سوف يتم إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، كذلك نعمل على استراتيجية مدينة مكة المكرمة واستراتيجية المنطقة الشرقية ومنطقة عسير وكل المناطق أيضاً قادمة في الطريق حسب الفرص والممكنات.

ولفت إلى أن تكلفة خلق الوظيفة في الرياض أقل بـ30% من باقي مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الرياض تشكل 30% من الوظائف في المملكة و45% من الاقتصاد السعودي.

وأكد ولي العهد أنه بشكل عام نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، موضحاً أنها اليوم من أكبر 40 اقتصاد في العالم.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف أن يصل عدد سكان الرياض من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 مليون و 20 مليون نسمة في 2030، لافتا إلى أن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف، وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق الاستثمارات وخلق العديد من الفرص.

وتابع أن البنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يزيد عن 55 سنة بإدارته لمدينة الرياض والتخطيط لها من 150 ألف نسمة وصولاً إلى 7.5 مليون نسمة.

وأكد ولي العهد أن المملكة ستعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض قريباً، موضحاً أن مدينة الرياض أحد الممكنات لنمو الاقتصاد في المملكة وخلق الوظائف.

وتابع أنه يتم التركيز في المملكة على النمو السكاني على مدينتين رئيسيتين، هما الرياض ونيوم وبقية المناطق من خلال رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص.

سمو#ولي_العهد: الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن و 85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وفي خلال السنوات القادمة سوف يكون 95 % من اقتصاديات العالم يأتي من المدن.#ولي_العهد_في_مستقبل_الاستثمار#FIINeoRenaissance#FIIKSA#واسpic.twitter.com/33o5y7xnn8 — واس الأخبار الملكية (@spagov)January 28, 2021