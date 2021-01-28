تنبيه مهم من سفارة المملكة لدي تونس للمواطنين بشأن إجراءات «كورونا» الاحترازية

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بدولة تونس، تنبيها مهماً للمواطنين والزائرين هناك، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية، التي أعلنتها وزارة الصحة التونسية، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن الإجراءات المعلنة، تتمثل في تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل البلدان التي شهدت ظهورا وانتشارا وبائيا للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وهي : المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وسيتم تحديد قائمة البلدان المعنية بهذا الإجراء دوريا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل.

وأضافت وزارة الصحة التونسية، أنه في ما يخص بقية البلدان، فإنه يتعين على الوافدين بمن في ذلك الوافدون من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بما يلي:

إجبارية القيام بتحليل (RT-PCR) وإظهار ما يفيد سلبية التحليل بفترة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

التزام الوافدين بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للغرض، على نفقتهم.

عند التسجيل للسفر يتم إظهار وثيقة الحجز وتأكيد الخلاص (voucher).

إجراء تحليل (RT-PCR) في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم، وإذا ظهرت نتيجة الاختبار سلبية يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

وأكد وزارة الصحة في الجمهورية التونسية أنه يجري العمل بهذا البلاغ بداية من يوم الاثنين 1 فبراير 2021، مشيرة إلى أنه يتم منح التراخيص الاستثنائية من طرف لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة، ويقتصر الترخيص على الحالات الاستثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.