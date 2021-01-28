«أبل» تعتزم إضافة ميزة مهمة لمرضى السكري في ساعتها الذكية الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم شركة ” أبل” إضافة ميزة جديدة لم تكن موجودة من قبل في ساعتها الذكية” أبل واتش7 ” المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وستمكن هذه الميزة من قياس نسبة السكر بالدم، لتنبيه المستخدم حال ارتفاع نسبة السكر أو انخفاضه، حيث ستحل الساعة محل الاختبارات الطبية التقليدية بشكل كامل، إلا أنها مؤشر جيد على التقدم في تكنولوجيا المراقبة.

وليست ميزة الساعة الذكية الجديدة التي تنوي آبل إطلاقها قريباً، الوسيلة التقنية الوحيدة لاختبار مستويات السكر في الدم، إذ تقدم العديد من الشركات الأخرى أنظمة لا تعتمد على وخز الإصبع لقياس السكر، مثل “فري ستايل ليبر” و ديكسوم” باستخدام تطبيقات متوافقة مع ساعة آبل.

كما وفرت آبل أيضاً نظام “وان دروب” لإدارة نسبة السكر في الدم، على متجرها الإلكتروني الخاص.