مجلس التعاون الخليجي يدرس إنشاء مجال جوي موحد

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كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن عزم دول المجلس لإنشاء مجال جوي علوي موحد.

وأكد بيان صادر عن المجلس أن فريق عمل أعد دراسة لإنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس خلال اجتماعه الرابع، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس.

وتمت مناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولاً للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من المواضيع، حيث سيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.