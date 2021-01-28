بالصور.. أفارقة مجهولي الهوية يحولون مجاري السيول إلى منازل لهم في جدة

تواصل- فريق التحرير:

شكا عدد من سكان شرق محافظة جدة، من قيام مجموعة من الأفارقة مجهولي الهوية، بتحويل أنفاق مجاري السيول إلى منازل لهم.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن عدداً من هؤلاء الأفارقة يجوبون من الصباح حتى المساء فضاء المخططات السكنية التي يغلب عليها التطور العمراني بحثاً أو وصولاً إلى محطة عمل والعودة مساءً لمسكنهم.

ويشعر العابرون في تلك المواقع بالقلق خوفاً من أن يقوم أحدهم باعتراضه، إذ لا يتنقلون فرادى بل مجموعات لا تقل عن 7 إلى 8 أشخاص، مسلحين بأدوات عملهم على أكتافهم، وفي خواصرهم.

وأكد عدد من سكان الحي أنهم تعودوا على مشاهدتهم بتلك الصور، بل تجاوز سلوك هؤلاء إلى الاستيلاء على أحد الأنفاق وتحويله مقراً لسكنهم، فمع غروب الشمس، يشاهد السكان العشرات منهم يتجهون إلى مكان واحد، ومع الاقتراب من طريق عسفان شمال المحافظة، تشاهدهم بالقرب من أحد الأنفاق كمجموعات، تتمدد داخل النفق استعداداً للمساء.