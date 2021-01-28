هل يؤدي عدم ضبط السكر بالدم إلى تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب

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أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، أسباب تساقط الشعر وعدم نمو الأظافر لدى مرضى السكري.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن هناك 5 عوامل لذلك، وهي:

نقص الزنك

مرض سيلياك والذي قد يسبب سوء الهضم ونقص المعادن والعناصر

السكري الغير منتظم قد يسبب تساقط الشعر

خمول الغدة الدرقية قد يسبب التساقط

نقص فيتامين د ونقص الحديد يسبب أيضاً

وينصح الأطباء لتفادي ارتفاع نسبة السكر بالدم، بالحرص على تناول وجبات صحية غنية بالخضروات والفاكهة، والمشي لمدة نصف ساعة 3 مرات بالأسبوع.