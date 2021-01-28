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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل يؤدي عدم ضبط السكر بالدم إلى تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب

هل يؤدي عدم ضبط السكر بالدم إلى تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، أسباب تساقط الشعر وعدم نمو الأظافر لدى مرضى السكري.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن هناك 5 عوامل لذلك، وهي:

  • نقص الزنك
  • مرض سيلياك والذي قد يسبب سوء الهضم ونقص المعادن والعناصر
  • السكري الغير منتظم قد يسبب تساقط الشعر
  • خمول الغدة الدرقية قد يسبب التساقط
  • نقص فيتامين د ونقص الحديد يسبب أيضاً

وينصح الأطباء لتفادي ارتفاع نسبة السكر بالدم، بالحرص على تناول وجبات صحية غنية بالخضروات والفاكهة، والمشي لمدة نصف ساعة 3 مرات بالأسبوع.

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