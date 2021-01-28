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«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة الرياض، حقيقة المقطع المتداول على موقع “تويتر”، والذي يظهر عمالاً يعملون لصالح الأمانة، جمعوا عدداً من القطط في شوارع الأحياء.

وأصدرت الأمانة بياناً للتعليق على المقطع أكدت فيه أن التعامل مع القطط في أحياء المدينة يتم وفق بروتوكول الوقاية الصحية المعتمد، وبناءً على كثافة انتشارها في بعض الأحياء، حيث يتم تطبيق الإجراءات والتعامل معها وفق محددات تزايد أعدادها للحد من انتشارها ولحماية الصحة العامة.

وأشارت الأمانة إلى أنها تأخذ في الاعتبار مراعاة ما حث عليه ديننا الحنيف من الرفق بالحيوانات في جميع مراحل التعامل معها.

وأضافت أن فرقها المتخصصة من أطباء بيطريين ومشرفي وقاية صحية تتولى متابعة أداء المتعهد، والتأكد من التزامه بمعايير الرفق بالحيوان خلال فترة جمعها، ومن ثم إطلاقها بمواقع تضمن عدم تواجدها بكثافة تزعج السكان.

ولفتت إلى أنها ضمن جهودها في المشاركة المجتمعية نسقت لوضع عدد من مذكرات التعاون مع جمعيات مهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك لإشراكها في الإشراف على جميع مراحل التعامل مع تلك الحيوانات والرفق بها، مع مراعاة نواحي الوقاية الصحية.

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