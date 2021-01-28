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أبرز أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أبرز أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا
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تواصل – رويترز:

توصل مسح بريطاني إلى أن الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بأعراض السعال واحتقان الحلق والشعور بالإرهاق لكن يقل لديهم احتمال فقدان حاستي التذوق والشم.

ومن المعتقد أن هذه السلالة، التي اكتشفت في جنوب شرق بريطانيا خلال ديسمبر، أسرع انتشاراً وربما تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الوفيات وذلك رغم أن البيانات تشير إلى أن زيادة معدلات الوفيات غير مؤكدة وليست شديدة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن اختلافات أخرى لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى كورونا.

وأضاف إن أعراضاً أخرى أكثر شيوعاً في المصابين بالسلالة البريطانية وأوضحها في السعال واحتقان الحلق والشعور بالتعب وألم العضلات وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح أنه لا يوجد دليل على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

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