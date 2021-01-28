حاول إخفاء السلاح في الرمال.. القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالجوف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الجوف، من القبض على مواطن لإطلاقه أعيرة نارية في الهواء أثناء تواجده في الممشى الغربي بمحافظة دومة الجندل.

وقالت الداخلية عبر حسابها بسناب شات، أن عدة بلاغات وردت لشرطة المنطقة عن الواقعة ليتم على الفور تكثيف التحريات بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق وضبط المتهم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضحت أن المتهم كان يرافقه مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وعثر معهما على السلاح المستخدم بعد محاولة إخفائه في الرمال .

وأكدت الداخلية أنه قد تم إيقافهما وإشعار النيابة العامة.