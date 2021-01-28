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وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب باطنة (الخرج).

– مساعدة طبيب أسنان (عدد 6 وظائف/ شرورة).

– طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين/ الخرج).

– أخصائي أول جراحة قلب (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.

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