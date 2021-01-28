هل يجوز الجمع بين صلاتين بسبب شدة البرد؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)

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أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الجمع بين الصلاتين بسبب شدة البرد.

وقال الشيخ الخثلان، رداً على سؤال هل يشرع الجمع بين الصلاتين من أجل شدة البرد؟ إن مجرد شدة البرد لا تبيح الجمع لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تقع على خط 24 وكان يأتيها برد شديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأجواء المناخية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقتنا الحاضر في المدينة لم تختلف كثيراً.

وتابع أن 1400 سنة عند أهل المناخ لا تعتبر مدة طويلة عندهم فلم تختلف الأجواء المناخية كثيراً، وكان كثير من الصحابة فقراء ليس عندهم إلا ثوب واحد.

وأضاف الخثلان “مع ذلك لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه جمع لأجل شدة البرد، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم -وهو الرفيق بأمته- ولو لمرة واحدة”.

وقال الشيخ الخثلان “الجمع لشدة البرد غير مشروع”، مضيفا أن شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة بلبس الملابس الثقيلة، أي أن مجرد شدة البرد لا تبيح الجمع.

وختم الدكتور الشيخ الخثلان بقوله “لكن لو كان شدة البرد مصحوبة بأمر آخر كمطر غزير مثلاً أو رياح باردة فهنا يجوز الجمع، أما مجرد شدة البرد فلا تبيح الجمع”.