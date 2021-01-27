وزير الخارجية الأمريكي يتهم الحوثيين باحتلال صنعاء واستهداف المملكة

تواصل – فريق التحرير:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الأربعاء، جماعة الحوثيين في اليمن باحتلال العاصمة صنعاء، كما اتهم الميليشيات الحوثية بشن هجمات على المملكة العربية السعودية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن المملكة العربية السعودية قدمت معونات إغاثية كثيرة لليمن، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص واشنطن على توزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب منذ سنوات.

في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بعدم الامتثال للقوانين على أكثر من صعيد، مضيفًا: “نحن بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “لن نعود للاتفاق النووي إلا إذا وفّت إيران بالتزاماتها”، مضيفًا: “إذا عادت إيران للاتفاق سنشكل فريق خبراء لبحث عودتها”.

وأوضح بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى لإعادة الشفافية إلى البيت الأبيض بالتعامل مع الصحافة، مضيفًا: “نقيم العديد من الخطوات التي اتخذت في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب”.