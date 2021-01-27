الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الخارجية الأمريكي يتهم الحوثيين باحتلال صنعاء واستهداف المملكة

وزير الخارجية الأمريكي يتهم الحوثيين باحتلال صنعاء واستهداف المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الأربعاء، جماعة الحوثيين في اليمن باحتلال العاصمة صنعاء، كما اتهم الميليشيات الحوثية بشن هجمات على المملكة العربية السعودية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن المملكة العربية السعودية قدمت معونات إغاثية كثيرة لليمن، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص واشنطن على توزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب منذ سنوات.

في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بعدم الامتثال للقوانين على أكثر من صعيد، مضيفًا: “نحن بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “لن نعود للاتفاق النووي إلا إذا وفّت إيران بالتزاماتها”، مضيفًا: “إذا عادت إيران للاتفاق سنشكل فريق خبراء لبحث عودتها”.

وأوضح بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى لإعادة الشفافية إلى البيت الأبيض بالتعامل مع الصحافة، مضيفًا: “نقيم العديد من الخطوات التي اتخذت في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب”.

مواد ذات صلة

«المنافسة» توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

«المنافسة» توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

طرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة

طرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة

وزير الاستثمار: المملكة أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا وكسبت ثقة المستثمرين

وزير الاستثمار: المملكة أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا وكسبت ثقة المستثمرين

«الشؤون البلدية» تكشف عن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينيات

«الشؤون البلدية» تكشف عن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينيات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>