الشهر المقبل.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

تواصل – فريق التحرير:

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الثامن من فبراير المقبل، لدعم الشعب الفلسطيني في ظل تطورات المنطقة، بحسب ما أفاد مسؤول دبلوماسي رفيع.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي إنه “تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأضاف حسام زكي “أن اجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن وسيكون حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة”.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويعيد تأكيد الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.