«المرور» يحذر من سلوك خاطئ يتسبب في وقوع الحوادث

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في وقوع حوادث.

وأكدت الإدارة، أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ؛ يساهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم تعريض الآخرين لخطر الحوادث.

وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ مخالف لقواعد السير والسلامة المرورية”.