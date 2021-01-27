«سامسونج» تطلق هاتف Galaxy A02.. المزايا والسعر

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كشفت شركة ”سامسونج “ الكورية رسميا عن هاتف الذكي الجديد بسعر منخفض هوGalaxy A02، وأدرجته الشركة على موقعها في تايلاند مع جميع ميزات ومواصفات الجهاز.

ويحتوي هاتفGalaxy A02على شاشةInfinity-Vكبيرة مقاس 6.5 بوصة بدقةHDبلس، ويأتي بأربعة ألوان وهي: الأسود، والأزرق، والرمادي، والأحمر.

ويمتلك الهاتف معالجMediaTek MT6739Wرباعي النواة مع وحدة معالجة الرسومياتPowerVR Rogue GE8100، وذاكرة وصول عشوائي من 2 و 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجابايت مع فتحة بطاقةmicroSDلتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت، وفتحة لبطاقةSIMالمزدوجة.



ويأتي الهاتف بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل وأخرى 2 ميجابكسل وفلاشLEDوكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، كما يحتوي على عدسة ماكرو لالتقاط الصور عن قرب، ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف أيضا؛ على مجموعة من الميزاتLTEوGPSوWi-Fi b / g / nوBluetooth 5.0ومقبس سماعة رأس ومنفذmicro USBوبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 7.75 وات.

ولم تكشف الشركة عن مدى توافرGalaxy A02حتى الآن، إلا أنها أعلنت أن سعره نحو 100 دولار في تايلاند، ومن المتوقع أن يصل الجهاز إلى المزيد من الأسواق قريبا.