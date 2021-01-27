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طرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة

طرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ومشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وصندوق التنمية الزراعية، ومجلس الغرف التجارية، ومجلس الجمعيات التعاونية، ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

واستعرضت الوزارة مع عدد من الجهات المشاركة بالورشة بيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار والفرص والمؤشرات الاقتصادية وآلية الاستثمار، بالإضافة إلى برامج التمويل المخصصة لتطوير الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ونائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف والمصارف وخدمات الأوقاف عبد الرحمن العقيل.

وناقشت الورشة التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة، وتحفيز المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الروتينية.

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