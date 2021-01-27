«المنافسة» توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأربعاء، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك الأهلي التجاري دخوله في اتفاق اندماج مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مصرفي بأصول 223 مليار دولار

ووفقا لبيان البنك الأهلي على “تداول”، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

