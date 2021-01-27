توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة والحرارة تسجل 6 درجات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس بمشيئة الله، تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم والشرقية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل منطقة مكة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 6 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.