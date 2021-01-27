سلطنة عمان تحظر المناسبات والفعاليات لمواجهة كورونا

تواصل – وكالات:

قررت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، حظر إقامة المناسبات وإرجاء فتح التعليم المباشر بالجامعات بدءاً من الخميس وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، أن القرار يشمل حظر المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات، وتأجيل التوسّع في التعليم المدمج للمراحل الدراسيّة بالنسبة للمدارس الحكوميّة.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنه سيتم أيضاً تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها.

وأوصت اللجنة الجميع بتجنب السفر إلى الخارج خلال الفترة القادمة “إلا للضرورة القصوى خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر والحد من السفر في مهمات رسمية ومشاركات خارجية”.