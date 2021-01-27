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«أمانة جدة» تزيل عددا من المباني الآيلة للسقوط بـ«موقف مكة»

«أمانة جدة» تزيل عددا من المباني الآيلة للسقوط بـ«موقف مكة»
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تواصل- فريق التحرير:

أزالت أمانة محافظة جدة عددا من المباني الآيلة للسقوط، بـ”موقف مكة” حي البلد، بهدف منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكافة أشكالها.

وكانت أمانة جدة قد أزالت بداية هذا الأسبوع عدد من المباني المخالفة إضافة لمحالّ وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي، بواقع 60 عقارًا ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام.

وأوضحت الأمانة أن الإزالة تأتي بعد رصد الكثير من المخالفات داخل الحي، إلى جانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، فيما جرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه.

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