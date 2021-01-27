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ابتكار طبي مذهل.. الكشف عن علاج جديد لـ«سرطان الدم»

ابتكار طبي مذهل.. الكشف عن علاج جديد لـ«سرطان الدم»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن عدد من العلماء من ابتكار، علاج جديد لسرطان الدم قد يطيل مدة التعافي من المرض ويحسّن فرص البقاء على قيد الحياة بمقدار الضعف.

وأكد العلماء في دراستهم المموّلة جزئياً من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن علاجهم الجديد قد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدم الذين انتشر مرضهم إلى أدمغتهم أو عمودهم الفقري، وهي الحالة التي تُعرف باسم “سرطان الغدد الليمفاوية في الجهاز العصبي المركزي الثانوي”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي الدراسة، قام الفريق بقيادة الدكتورة كيت كوينارسكي، من مستشفى جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة، والبروفسور أندريس فيريري في ميلانو بإيطاليا، بتقييم 75 مريضاً في أربعة بلدان، في تجربة سريرية يُعتقد أنها الأكبر على الإطلاق لفحص سرطان الغدد الليمفاوية في الجهاز العصبي المركزي الثانوي.

وتلقى المرضى في التجربة مزيجاً من العلاج الكيميائي وأدوية العلاج المناعي، التي تشمل دواء “ماتريكس” ودواء “رايس” قبل زرع الخلايا الجذعية باستخدام الخلايا المأخوذة من المرضى أنفسهم.

وقال الباحثون إن العلاج حال دون تفاقم السرطان لدى 42 من المرضى (58%) لمدة عام على الأقل بعد التسجيل للمشاركة في التجربة، وأنه حسّن فرص البقاء على قيد الحياة بمقدار الضعف.

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