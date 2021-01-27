«الشؤون البلدية» تكشف عن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينيات

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، ضوابط البقالات والتموينات والتي ستطبق على مرحلتين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن المرحلة الأولى تبدأ في 10 فبراير وتشمل وجود شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وجود ترخيص ساري المفعول، وضع تسعيرة على جميع المنتجات، تركيب كاميرات مراقبة.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستنطلق يوم 29 يونيو وتشمل توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، وجود واجهة شفافة بالكامل، تركيب باب سحاب خارجي يسمح بالرؤية.

وكذلك توزيع الإضاءة على كامل المنشاة، نظافة الأرضيات والجدران والأرفف وأماكن التخزين، نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، الالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية، وجود اسطوانات إطفاء حرائق متحركة، تعليق صندوق الإسعافات الأولية.