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«السديس» يدشن خدمة العربات الكهربائية الجديدة بالمسجد الحرام

«السديس» يدشن خدمة العربات الكهربائية الجديدة بالمسجد الحرام
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تواصل – واس :

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، “العربات الجديدة” لذوي الإعاقة أثناء أداء شعائرهم في المسعى والمطاف.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص واهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر –حفظهم الله–، ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع المجالات .

وقال :” تحرص الرئاسة على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد الحرام فيما يخدم قاصدي بيت الله الحرام، خاصة أصحاب الإعاقة وكبار السن ومراعاة ضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة، ومضاعفة الجهود في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة ” .

يذكر أن العربات الكهربائية المصنوعة من البلاستك المقوى تتميز بخفة الوزن وسهولة النقل والطي .

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