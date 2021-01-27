الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أبل» تحذر مستخدمي «آيفون 12» من وضع الهاتف بجوار هذه الأجهزة

«أبل» تحذر مستخدمي «آيفون 12» من وضع الهاتف بجوار هذه الأجهزة
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت شركة “أبل” تنبيهاً مهماً لمستخدمي هاتفها الذكي الجديد آيفون 12، حيث أكدت أنه يمكن أن تتداخل الموجات المغناطسية للهاتف مع أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة الطبية الأخرى.

وتتميز أحدث أجهزة الشركة بتقنية تسمى MagSafe والتي تستخدم مغناطيساً مدمجاً لإرفاق الملحقات بقوة مثل أجهزة الشحن اللاسلكية والمحافظ في الجزء الخلفي من الهواتف.

كما تحتوي أجهزة آيفون 12 التي تم إصدارها في أكتوبر من العام الماضي أيضاً على مكونات وأجهزة راديو تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية.

واعترفت شركة أبل بأن هذه المغانط والمجالات الكهرومغناطيسية قد تتداخل مع الأجهزة الطبية، ويجب أن تبقى على بعد 6 بوصات على الأقل.

ويأتي ذلك استجابة لورقة بحثية حديثة تسلط الضوء على قدرة آيفون 12 على تثبيط عمل الأجهزة الطبية، وهذا ما يجعل الهاتف خطير جداً في حال تم حفظه في جيب صدر لمريض لديه جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وتقول أبل إن التحذير يتعلق بجميع طرازات آيفون 12: iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وأوضحت الشركة ” قد تحتوي الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة وأجهزة إزالة الرجفان على مستشعرات تستجيب للمغانط وأمواج الراديو عندما تكون على اتصال وثيق، ولتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأجهزة، احتفظ بملحقات آيفون على مسافة آمنة”.

وتعرّف أبل “المسافة الآمنة” على أنها أكثر من 6 بوصات (15 سم) أو أكثر من 12 بوصة (30 سم) إذا كان الهاتف في طور الشحن لاسلكيا.

مواد ذات صلة

ميزة استثنائية في «آيفون» المقبل.. تعرف عليها

ميزة استثنائية في «آيفون» المقبل.. تعرف عليها

«آبل» تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي لمنافسة «سامسونج»

«آبل» تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي لمنافسة «سامسونج»

«أبل» تضيف ميزة جديدة لهاتفها المقبل بسبب أزمة «كورونا»

«أبل» تضيف ميزة جديدة لهاتفها المقبل بسبب أزمة «كورونا»

فيديو متداول.. اصطدام قائد مركبة بمجموعة من الإبل السائبة بـ”الشرقية”

فيديو متداول.. اصطدام قائد مركبة بمجموعة من الإبل السائبة بـ”الشرقية”

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    كيف سائبه وراعيها عندها والناس في النهار يعني الخطأ من السايق مو من الأبل