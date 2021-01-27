مسؤول بـ«الخطوط السعودية» يوضح مدى الاستعداد لاستئناف الرحلات الدولية نهاية مارس المقبل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير شؤون التواصل المؤسسي في شركة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني مدى استعداد الشركة لتنفيذ قرار استئناف الرحلات الدولية للمواطنين في الـ31 من شهر مارس المقبل.

وأكد “الشهراني” في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، استعداد الشركة التام لاستئناف الرحلات من حيث الأمور التشغيلية والفنية والإدارية، وهناك تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأضاف أن هناك أمور مرتبطة بعودة الرحلات الدولية منها اشتراطات بعض الدول، كما أن هناك دول مطارتها لازالت مغلقة.

ودعا المسافرين متابعة موقع الشركة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، حيث إنهم يقومون بشكل دوري بتحديث قائمة الدول المسموح بالسفر إليها، فما زال الطيران الجوي مغلقاً لدى بعض الدول.