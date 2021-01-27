المرور يكشف عن تصنيف رخص السير والقيادة ويوضح رسوم إصدارها وتجديدها

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أعلنت الإدارة العامة للمرور تصنيف رخص السير إلى 8 فئات، مقابل 5 فئات لرخص القيادة، تختلف في رسوم إصدارها وتجديدها.

وتشمل فئات رخص السير؛ وفقاً لـ”عكاظ”، رخصة سير خاصة رسوم إصدارها وتجديدها 100 ريال، رخصة سير نقل خاص، رخصة سير حافلة صغيرة، رخصة سير سيارة أجرة وجميع تلك الرخص رسومها السنوية وتجديدها 200، رخصة سير نقل عام ورخصة سير حافلة عامة ورسومهما السنوية وتجديدهما 400 ريال، رخص سير دراجة آلية 100 ريال، رخص سير مركبة أشغال عامة ورسومها السنوية وتجديدها 300 ريال.

وتضمنت فئات رخص القيادة؛ رخصة قيادة خاصة تُمنح لمن يقود مركبة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو مركبة نقل خاص (بيك أب) لا يزيد وزنها على 3.5 طن، ورسومها السنوية وتجديدها 40 ريالا.

كما شملت رخصة القيادة العامة تنقسم إلى؛ فئة أولى رخصة أجرة عامة لسيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو فئة ثانية مركبة نقل، وتنقسم إلى رخصة قيادة النقل الخفيف بما لا يزيد وزنه على 3.5 طن، والثقيل بما يزيد على ذلك، رخصة قيادة الحافلات، وتنقسم إلى حافلة صغيرة بما لا يزيد عدد ركابها على 15 راكبا، وكبيرة بما يزيد على ذلك، و رسومها السنوية وتجديدها 40 ريالا.

وتضمنت أيضا رخص قيادة مركبات أشغال عامة، ويُحدد نوع المعدة أو الآلة في رخصة القيادة وتبلغ رسومها السنوية وتجديدها 100 ريال، رخصة قيادة دراجة آلية خاصة بقيادة الدراجات الآلية و رسومها السنوية وتجديدها 20 ريالا، وتأتي آخر الفئات لتشمل تصريح قيادة مؤقت ورسومها 100 ريال ولا تجديد له حيث يتحول صاحبه للحصول على الرخصة عند بلوغ 18 عاما، ويسمح النظام الجمع بين أكثر من رخصة، وتبلغ رسوم التالف والمفقود من رخص القيادة 100 ريال.

واشتملت اللائحة على المرورية 12 لوحة للمركبات والدراجات النارية رسومها السنوية وتجديدها 100 ريال، وتضم؛ لوحة سير خاصة، لوحة سيارة نقل خاص، لوحة حافلة خاصة، لوحة سيارة أجرة، لوحه سيارة نقل عام، لوحة حافلة عامة، لوحة دراجة آلية، لوحة مركبة أشغال عامة، لوحة مؤقتة، لوحة دبلوماسية أو قنصلية، لوحة تصدير، لوحة مقطورة أو نصف مقطورة.