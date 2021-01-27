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بعد أزمة سياسة الخصوصية.. «واتساب» يختبر ميزة طال انتظارها

بعد أزمة سياسة الخصوصية.. «واتساب» يختبر ميزة طال انتظارها
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تواصل – فريق التحرير :

يبدو أن واتساب قررت أخيرًا جعل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية خيارًا، وهو ما يعني على الأرجح أن الخدمة تريد الاحتفاظ بمستخدميها واستعادة المستخدمين الذين انتقلوا إلى خدمات منافسة.

وأكدت واتساب أن الميزة ستطرح هذا العام، حيث كانت تعمل منذ عامين أو نحو ذلك على تنفيذ المكالمات عبر نسخة الويب، لكن هناك حاجة دائمًا إلى الاتصال بالهاتف.

ومع ذلك، لا تزال في الغالب في المرحلة التجريبية، ورأى بعض المستخدمين أنه يمكنهم بالفعل استخدام مكالمات الفيديو، لكن لم يتم تنفيذها عالميًا بعد.

وتعمل الوظيفة مثل المكالمات عبر تطبيق الهاتف المحمول، إذ تفتح نافذة للمستخدم عند إجراء مكالمة لقبول المكالمة أو رفضها. وتسمح نسخة الويب أيضًا للمستخدمين بتعطيل الوظيفة تمامًا إذا كانوا يفضلون ذلك.

وتطرح واتساب المكالمات التجريبية لمستخدمين محددين، لكن بسبب كونها ميزة تجريبية، فهي متاحة لعدد قليل جدًا من الأشخاص.

ولا يزال من غير الواضح متى ستقوم واتساب بتوفير ميزة مكالمات الفيديو للجميع، لكن بعد مشكلة سياسة الخصوصية الجديدة، فمن المحتمل أن تقترب واتساب من أي ميزات جديدة بحذر قليلاً.

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